Aydınlık gazetesi, Türkiye’de Uygur ayrılıkçılarının başını çeken Seyit Tümtürk’ün, silahlı Uygur militanlarıyla yakın ilişkisini belgeleyen fotoğraflarını yayınladı

Açıklamalarında “Bizler terörist değiliz, amacımız Doğu Türkistan’da yaşanan hak ihlallerini kamuoyunun gündemine taşımak” diyen Seyit Tümtürk silahlı gruplarla etkinlik düzenliyor. Aydınlık, Afrin’de çekildiği iddia edilen bir videoda görünen silahlı Uygur militanlarının, Hatay’da Seyit Tümtürk’le birlikte poz veren kişiler olduğunu saptadı.



Aydınlık gazetesinden Ercan Küçük'ün haberine göre, Tümtürk’ün başını çektiği, birçok şehirden gelen Uygurlar, 10 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’na sözde destek için Hatay’a gitti. Burada Ak Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaretin ardından seçilen 15 kişilik grup, Hatay Özel Harekat polislerini de ziyaret etti. Gruptakilerin üzerindeki, Uygur bayrağı işlemeli TSK üniformaları dikkat çekti. Ziyaretlerde Tümtürk’ün yanında bulunan kişilerin, ellerinde silahla çekilen videoları olduğu ortaya çıktı. Videolarda militanlar Çin’i tehdit ediyor, Doğu Türkistan’a bağımsızlık sloganları atıyorlar.



BÖLÜCÜLÜKLERİNİ SAKLAMIYORLAR



Söz konusu videoları, ABD’de yaşayan, kendisini “Uygur Mili Uyanış Hareketi”nin “Siyasi ve Uluslararası Görevlisi” olarak tanıtan Salih Hudayar paylaştı. Afrin’de çekildiği iddia edilen videoda, üzerine Türk bayrakları ve Doğu Türkistan bayrağı işlenmiş askeri kamuflajlar giymiş bir grup Uygur, Çin karşıtı sloganlar atıyor, içlerinden birisi bozuk bir Çinceyle, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’e küfür edip tehditler savuruyor. Bağımsızlık için silahıl mücadele vereceklerini açık açık söylüyorlar.







Afrin’de çekildiği belitilen videoda konuşan kişinin sağında Uygur bayrağı tutan mavi bereli ve solunda Türk bayrağı tutan askeri kepli kişiler, Tümtürk’ün Hatay’daki ziyaretinde yapılan çekimlerde de aynı karede yer alıyor.



ÜNİFORMALI VE SİLAHLI



Yine Salih Hudayar’ın paylaştığı ikinci videoda aynı ekip, bu sefer Hatay Antakya’da 75.Yıl Bulvarı’nda gözüküyor. Ekip burada, üstlerinde TSK kamuflajları, ellerinde Türk ve Uygur bayraklarıyla ‘Zalimler için yaşasın cehennem’ diye bağırıyorlar, ‘Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan’ sloganları atıyorlar. Sloganları attıran kişi, Tümtürk’ün Hatay ziyaretinde çekilen fotoğrafta, onun tam yanında yer alıyor.



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