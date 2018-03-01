Moskova ve Şam, "teslim ol" dedi, Washington ateşi körükledi. Bölücü terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye Ordusu’na teslim olma görüşmelerinin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. Rus diplomatik kaynaklar, "Amerika devreye girerek PYD’nin teslim sürecini durdurdu." bilgisini paylaştı. İşte Suriye Ordusu’nun teslim şartları ve Amerika’nın yeni planı

Suriye Afrin'de sıkışan terör örgütü PKK/PYD teslim olmak istiyor. Amerika engelliyor.



Türk Ordusu’nun kararlı operasyonları sonrası terör örgütü PKK/PYD, Suriye Ordusu'na teslim olma hazırlıklarına başladı.



Talep, terör örgütü PYD'den geldi. Moskova ve Şam'dan yetkililer, PYD ile 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece Lazkiye'deki Rus üssü Hmeymim'de görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından PYD’nin önüne teslim şartları konuldu. Ulusal Kanal Rus diplomatik kaynaklardan o temasların ayrıntılarına ulaştı. Buna göre örgütün önüne üç seçenek konuldu.



İşte Suriye ordusunun teslim şartları:



"1. Afrin’de silahlarını bırak. Devlet kurumlarının kontrolünü Suriye Ordusu’na bırak. Bölgede sivil olarak yaşamına devam et.



2. Afrin’den çekil. Silahların ve militanlarınla birlikte Fırat’ın doğusundaki PYD kantonlarının olduğu bölgeye git.



3. Halk Savunma Birliği, Afrin’e geldiğinde SDG/PKK/PYD’den çekildiğini ilan et ve Suriye Ordusu’na katıl."



İşte bölücü örgüt, bu teslim şartlarından birini kabul etmeye hazırlanırken devreye Amerika girdi. Ankara'daki Rus diplomatik kaynaklar, Amerika'nın terör örgütü PKK'ya talimat vererek teslim sürecini engellediği bilgisini paylaştı.



Terör örgütü PYD'nin Suriye Ordusu'na teslim olmasını istemeyen Washington yönetimi, PYD eliyle Esad yönetimine yeni bir öneri götürdü. Öneriye göre; Suriye Ordusu Afrin'e girecek, ancak PKK/PYD silahlarını bırakmayacak, Türk Ordusu'na karşı PYD ile Suriye Ordusu'nun savaşması sağlanacak. Rus diplomatik kaynaklar, bu öneriyi Moskova ve Şam'ın reddettiğini belirtiyor. Amerika'nın PKK/PYD'nin teslim olma sürecini engellediğini belirten Rus kaynaklara göre kısa vadede PYD, teslim şartlarını kabul etmek zorunda kalacak.



Kaynaklar, Türk ordusu karşısında şansı olmayan örgütün, operasyonun ilerleyen aşamalarında Suriye Ordusu'na teslim olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan örgütün Fırat'ın doğusundaki Amerika destekli kantonlarına karşı mücadelenin Ankara-Şam kapısını siyaset yoluyla aralaması bekleniyor.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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