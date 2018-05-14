Ağustos 2015'te yurtdışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtlarına ulaşıldı.
Zekeriya Öz bu kayıtlarda peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü "FaceTime" görüşmeleri yaptı.
Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz'ün bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri olarak kayıtlara geçti...
ulusal.com.tr
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