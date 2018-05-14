FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün firar ettikten sonraki görüntülerine ulaşıldı. Öz, bu görüntülerde top sakallı, peruklu ve sakalsız olarak farklı kılıklarda görülüyor.

Ağustos 2015'te yurtdışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtlarına ulaşıldı.Zekeriya Öz bu kayıtlarda peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor.Sabah gazetesinin haberine göre, Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü "FaceTime" görüşmeleri yaptı.Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz'ün bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri olarak kayıtlara geçti...