Şu fotoğraf, Türkiye’nin geleceğidir.Kemalist Devrimin tamamlanması hedefine kendini adamış bir gençlik kuşağı yürüyüş halindedir.Bu yürüyüş, bir iktidar yürüyüşüdür. Yürüyenler, Atatürk Devriminin gençliğidir, Millî Hükümetin gençliğidir.Atatürkçülük, bekçilik değildir, muhafazakârlık değildir.Atatürkçülük, Atatürk’ün hatıra bekçiliğini yapmak veya Anıtkabir’in bahçıvanlığını yapmak değildir.Atatürkçülük, devrimciliktir.Bugün kimse 1919 veya 1920 veya 1923 yılında mevzilenerek, Atatürk Devrimciliği yapamaz.Bugün Cumhuriyetçilik 2017 yılında mevzilenmiştir.2017 yılının görevi, “Cumhuriyeti yıktırmayacağız” sloganıyla yerine getirilemez. Bugün görev, yıktırmamak değil, Kemalist Devrimi tamamlamaktır.Cumhuriyet, 2017 yılında müdafaa mevzisinde değil, taarruz mevzisindedir. FETÖ Gladyosunun temizlenmesi, PKK’nın hendeklere gömülmesi, Türk Ordusunun Fırat Kalkanıyla ABD Koridorunu yarması, Batı Asya İttifakının İkinci İsrail girişimini bozguna uğratması, Cumhuriyetimizin taarruzudur.Türkiye Gençlik Birliği, 1923 yılında değil, 2017, 2018, 2023, 2024 yılında mevzilenmiştir ve geleceğe doğru yürüyor.Türkiye Gençlik Birliği geriye doğru değil, ileriye doğru yürüyor.Gençlik, Kemalist Devrimi tamamlama hedefiyle yürüyor.1923 yılında mevzilenenler, 2017 yılında yürüyen gençliği göremiyorlar. TGB’nin yürüyüşüne ancak İstiklâl Savaşı yolunda rastlanabilir. O yolda olmayanlar, PKK ve FETÖ ile buluşuyor.Atatürkçülük, PKK ve FETÖ ile kol kola yürümek, gericiliği ve bölücülüğü hapisten kurtarmak değildir.Atatürkçülük, vatan savaşına “saray savaşı” çamuru atmak hiç değildir.Atatürkçülük, bugün İkinci İstiklâl Savaşı veren Türk Ordusunun komutanlarına karşı kara propagandanın aleti olmak değildir.Atatürkçülük, Türk askerinin batağa saplandığı propagandasıyla ABD’nin psikolojik savaş kurumlarına hizmet değildir.Bugün Atatürk Devrimciliği, Vatan Savaşı mevzisinde olmaktır.Türk milleti ve Türk Ordusu, İkinci İstiklâl savaşını veriyor.İkinci İstiklâl Savaşı, birincisi gibi devrimci bir görevdir ve devrimcilikle yerine getirilebilir.Vatan Savaşına karşı ABD’nin ve İsrail’in güdümünde mevzilenerek “Mustafa Kemal’in askeri” olunmaz, Damat Ferit Paşa’nın askeri olunur.Gözlerine ve duruşlarına bakınız, fotoğrafını gördüğünüz gençlik, günün görevini doğru saptamıştır. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, “Türk Ordusunun bir adım arkasında yürüyoruz. Teröre karşı mücadele eden Polisimizle birlikteyiz” diyor. Çünkü Türkiye’nin önündeki birinci mesele, vatan bütünlüğünü sağlamak ve ülkeye huzur getirmektir. Kemalist Devrim yolundaki öncelikli görevler bunlardır.Atatürkçülük, muhalefetçilik değildir.İstiklâl Savaşı yürüyüşü, her zaman iktidar yürüyüşüdür.Çünkü İstiklâl Savaşı, tutarlı ve kararlı bir Millî Hükümetle kesin zafere ulaştırılır ve Kemalist Devrimi tamamlama görevi yerine getirilir. Tarihî görev budur.Atatürk Devrimciliğinin Programı, Altı Ok’tur, özetle bağımsızlıktır ve halkçılıktır.Atatürk Devriminin belirleyici görevi, milletin iktidarını kurmaktır. Kemalist Devrim, milletin iktidarıyla, milletin hükümetiyle tamamlanır ve kesin zafere ulaştırılır.Bugün iktidar olmanın anahtarı, Vatan Savaşının programını, stratejisini, siyasetlerini belirlemek, milleti Vatan Bütünlüğü, Huzur ve Üretim Ekonomisi için seferber etmek ve örgütlemektir. Bu görevi yerine getirmek için birinci koşul, ABD emperyalizmine ve piyonları PKK ile FETÖ’ye karşı kararlı ve tutarlı tavırdır.İşte Türkiye Gençlik Birliği o tavrın gençliğidir. Atlantik gazeteleri ve televizyonları, gerçeklere gözlerini kapatarak çaresizliğini sergiliyor. Onların gözleri kapalıdır ama Türkiye Gençliği bir Cumhuriyet gerçeğidir ve Yürüyüş devam ediyor.Cumhuriyet, padişahlığı yıkarak kuruldu.Padişahlığı yıkmak, devrimdi.Cumhuriyet savaşı, iktidar savaşıydı.Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa’nın devrimci programıyla, devrimci siyasetiyle, devrimci örgütlenmesiyle kuruldu.Cumhuriyetin hedeflerine ulaşması için mücadele, bugün de devrimci siyasetle olur.Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet etti. Atatürk’ün “Ey Türk Gençliği” diye tanımladığı görevler, devrimci siyasetin görevleridir.Atatürk, gençliği siyasetin dışına itmedi, gençliğe Cumhuriyet siyasetinin ön cephesinde görev verdi.İşte Türkiye Gençliği, devrimci siyasetin ön cephesinde yürüyor.Türkiye Gençlik Birliği, artık gençliğin kitlesel örgütü oldu. Üniversite gençliği, TGB saflarında birleşiyor. Bu, tarihsel bir olaydır.Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği’ne önderlik ediyor. Gençliğin İstiklâl Savaşı yolundaki güvencesi, Öncü Gençlik’tir.İstiklâl Savaşı yolunda yürüyen gençliği gözlerden gizlemeye çalışanlar, Vatan Partisi gerçeğinden korkanlardır.Atlantik piyonları, gençliği başsız bırakarak denetim altına alabileceklerini sanıyorlar.Hâyâl içindeler. Çünkü yürüyen gençliğin gözlerine, adımlarına, duruşuna iyi bakın, Yürüyen Gençlik,Devrimcidir,İstiklâl Savaşı yolundadır,İktidar mücadelesinin ön cephesindedir, Kemalist Devrimi tamamlayacak Millî Hükümet hedefiyle yürümektedir, Vatan Savaşından Millî Hükümete yürüyen Türk Milletinin gençliğidir.Kitlesel olarak örgütlüdür, Türk gençliğinin önderi konumundadır,Siyasal olarak örgütlü bir önderliğe sahiptir, disiplinlidir.Türk milletinin gençliği olarak milletinin ön safında, fedaî ruhuyla zafere yürümektedir.Yürüyen gençliği göstermek istemeyenler, o gençlikten korkuyorlar.Aslında o kadar açık görüyorlar ki, yürecikleri korkuyla çırpınıyor.Görmek ve göstermek istemiyorlar, çünkü gençlikten korkuyorlar.