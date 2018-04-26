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Resmi Gazete'de yayımlandı

İstifalar peş peşe geliyor

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek milletvekili aday adaylığı için istifa etti, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın da istifa edeceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu da Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bu arada Ankara'dan da şu ana kadar en üst düzeyde ilk istifa haberi TRT'den geldi. Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AKP'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

İstifalar peş peşe geliyor
24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri istifa etti. Dikkat çeken istifalar arasında Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya bulunuyor

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün son gün. Adaylık başvurusu yapmak isteyen kamu görevlileri bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya AKP'den aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.

ulusal.com.tr

 
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