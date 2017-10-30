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İstifası beklenen Ahmet Edip Uğur kararını bugün açıklayacak

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor. Başkan Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak. Uğur, sosyal medya hesabından "30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim" paylaşımı yaptı

İstifası beklenen Ahmet Edip Uğur kararını bugün açıklayacak

Sabah gazetesinin haberine göre, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor. 

AKP'de istifası beklenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bugün kararını açıklayacağı belirtilmişti.

Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımızı Pazartesi günü saat 17.00'de açıklayacağız" demişti. 

Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak.

Sabah gazetesinin haberin görselinde 'o başkan istifasını bugün açıklayacak' ifadelerini kullandı.

TWİT ATTI

Uğur, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ahmet edip uğur #Balıkesir
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