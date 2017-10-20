Külliye "istifa" dedi ancak henüz istifasını vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, kentteki bir temel atma törenine katıldı. Uğur törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sitem etti.
Törende dikkat çeken bir de ayrıntı vardı. Önceki törenlerde olduğu gibi Atatürk'ün ve Uğur'un posteri vardı. Ancak Erdoğan'ın posteri bu kez tören alanına asılmadı.
Bir gazeteci törenden sonra Uğur'a "Veda gibi bir konuşma yaptınız. İstifa anlamına mı geliyor?" sorusunu yöneltti. Uğur ise "Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim" diyerek soruyu yanıtladı.
ulusal.com.tr
AKP'de istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kentte bir temel atma törenine katıldı. Tören alanında Atatürk'ün ve Başkan Uğur'un posteri vardı ancak her zaman görmeye alışık olduğumuz Erdoğan posteri bu kez yoktu
Külliye "istifa" dedi ancak henüz istifasını vermedi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.