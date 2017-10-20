AKP'de istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kentte bir temel atma törenine katıldı. Tören alanında Atatürk'ün ve Başkan Uğur'un posteri vardı ancak her zaman görmeye alışık olduğumuz Erdoğan posteri bu kez yoktu

Külliye "istifa" dedi ancak henüz istifasını vermedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, kentteki bir temel atma törenine katıldı. Uğur törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sitem etti.



Törende dikkat çeken bir de ayrıntı vardı. Önceki törenlerde olduğu gibi Atatürk'ün ve Uğur'un posteri vardı. Ancak Erdoğan'ın posteri bu kez tören alanına asılmadı.



Bir gazeteci törenden sonra Uğur'a "Veda gibi bir konuşma yaptınız. İstifa anlamına mı geliyor?" sorusunu yöneltti. Uğur ise "Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim" diyerek soruyu yanıtladı.



ulusal.com.tr