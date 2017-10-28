"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstifasına dakikalar kala Melih Gökçek'e MHP şoku

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. CHP’li meclis üyelerinin ‘şova dönüştürecek’ gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı meclis toplantısına MHP’li meclis üyeleri de gelmedi

İstifasına dakikalar kala Melih Gökçek'e MHP şoku

8617 gündür belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP grubu toplantıya katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.

GÖKÇEK'E MHP ŞOKU

Hürriyet gazetesinden Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre, 14.00’teki olağanüstü meclis toplantısındaki istifaya dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.

140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 100 AKP’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #AKP #mhp #ankara #melih gökçek
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İbrahim Tatlıses: Artık yeter! Bunu herkes görsün
Sonraki Haber
Melih Gökçek istifa etti! Erdoğan açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.