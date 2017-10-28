Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. CHP’li meclis üyelerinin ‘şova dönüştürecek’ gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı meclis toplantısına MHP’li meclis üyeleri de gelmedi

8617 gündür belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP grubu toplantıya katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.



GÖKÇEK'E MHP ŞOKU



