İstanbul'un turizmi lağım suları altında. Her gün binlerce turistin gezdiği İstanbul İstiklal Caddesi'ne günlerdir lağım suları akıyor. Durumdan haberdar olan yetkililer de soruna müdahale etmiyor. Kötü kokudan ve çirkin görüntüden rahatsız olan vatandaşlar da yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Her gün milyonlarca vatandaş ve binlerce turist bu caddeden yürüyor.Görüntüler İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nden.İstanbul turizminin en uğrak yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne günlerdir lağım suları akıyor.Yetkililere haber verilmesine rağmen bir çözüm yok.Birçok önemli mağaza ve işyerlerinin de bulunduğu caddede kötü kokudan geçilmiyor.Kokudan ve görüntüden rahatsız olan vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.