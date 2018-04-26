Her gün milyonlarca vatandaş ve binlerce turist bu caddeden yürüyor.
Görüntüler İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nden.
İstanbul turizminin en uğrak yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne günlerdir lağım suları akıyor.
Yetkililere haber verilmesine rağmen bir çözüm yok.
Birçok önemli mağaza ve işyerlerinin de bulunduğu caddede kötü kokudan geçilmiyor.
Kokudan ve görüntüden rahatsız olan vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
ulusal.com.tr
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