İstanbul Taksim'deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.
Bugün İstiklal Caddesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.
Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.
Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.
Taksim'de gezenler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay perşembe günü hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi'ni duman kapladı. İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı
İstanbul Taksim'deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.
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