İstiklal Caddesi’nde silah sesleri! Esnaflar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'ndeki Bekar Sokak’ta yaşandı. İddialara göre, sokak üzerinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü bir tartışma başladı.

Alevlenen tartışma, kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu arbedede, kavgaya karışan 2 esnaf da yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı esnaflar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.