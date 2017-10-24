Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye'nin bağımsızlığına kavuştuğu, güzergâhı yeniden yürüyecek

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye'nin bağımsızlığına kavuştuğu, güzergâhı yeniden yürüyecek.



'Atatürk gençliği İstiklal Yolunda' sloganıyla, Samsun'dan başlayarak Kurtuluş Savaşı'nın örüldüğü cephelerden Ankara'ya uzanan yürüyüş için, tüm Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor.



Tarihi kongrelerin yapıldığı güzergahta yürüyecek olan gençler, ilk adımı 26 Ekim'de Samsun'dan atacak. 4 tarihi ilde düzenlenen yürüyüşlerin ardından basın açıklamaları ve ziyaretler yapılacak. Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılacak olan törenlerin ardından 29 Ekim'de Ankara'da buluşacak olan gençlik saat 13:00'te Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyecek.



TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı "İstiklal Yürüyüşü için rota üzerindeki illerimizde hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yürüyüşümüze çok yoğun bir ilgi var. İzinlerimizi aldık. İllerden gelecek temsilcilerimiz de hazır. Güzergah boyunca çok çeşitli faaliyetlerimiz ve sürprizlerimiz olacak. Yürüyüşlerimizin yanı sıra önemli ziyaretler de gerçekleştireceğiz. Bunun heyecanı içindeyiz. 26 Ekim sabahı bu tarihi rota TGB ile yeniden canlanacak ve 29 Ekim'de Yeniden İstiklal ruhuyla vatanımızı böldürmeyeceğimizi, cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacağımızı ilan edeceğiz." diyerek tüm vatanseverleri ‘İstiklal Yürüyüşü'nde buluşmaya çağırdı.



YENİDEN İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜNÜ ADIMLAYACAKLAR



Atatürk gençliği olarak milli birliğin nasıl sağlandığını bu güzergah ile tekrar bilince çıkartacaklarını söyleyen TGB'lilerin yürüyüş planı ise belli oldu.



Büyük yürüyüşün planı ise şöyle:



Samsun- 10.00'daUğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak olan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son bulacak.



Amasya- 16.15'te Tamimin Okunduğu binadan başlayacak olan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son bulacak.



Erzurum- 13.30'taHavuzbaşı Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş Kongre binasına varılması ile son bulacak.



Sivas- 12.00' de Tren Garı'ndan başlayacak olan yürüyüş Kongre binasına varılması ile son bulacak.



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