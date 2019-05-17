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"İstiklal Sergisi" İş Bankası Müzesi'nde

Türkiye İş Bankası Müzesi, millî mücadele'nin 100'üncü yılında düzenlenen İstiklâl sergisine ev sahipliği yapıyor. Müzede millî mücadelenin kahramanlarının fotoğrafları ve o yılları yansıtan objeler sergileniyor.

"İstiklal Sergisi" İş Bankası Müzesi'nde

Türkiye İş Bankası Müzesi bine yakın belge, fotoğraf, film ve obje ile ziyaretçilerini yüzyıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Milli mücadelenin bütün aşamalarını bu sergide görmek mümkün. 

Serginin Küratörlüğünü yapan İzzettin Çalışlar sergiyi ve sergideki fotoğrafları anlattı.

Sergide daha önce görülmemiş fotoğrafları görebilmek mümkün.

Fotoğrafların yanısıra birçok belge de ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi İstiklal sergisi yıl sonuna kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye İş Bankası
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