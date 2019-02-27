Cinsel istismar mağdurları, şiddete uğrayan kadınlar ve engellilere yönelik davalarla ilgili yeni bir adım atılıyor. Adalet Bakanlığı artık bu kritik davaların devlet tarafından takip edileceğini duyurdu

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı yeni bir proje için harekete heçti.



Kadına ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, engelliler ve kimsesizlerin açtığı davalar mevcut sistemde yeteri kadar desteklenmiyor.



Türkiye'de söz konusu mağduriyetlerle ilgili sayısız dava açılıyor. Travmaya yol açan bu alanlarda açılan davaların bazıları sonuçlanıyor, bazıları sessiz sedasız kapanıyor.



Kamuoyunda ses getiren ve bir an önce çözüme kavuşması beklenen bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ilk adımı attı.



Projeye göre, devlet bu alanlarda açılan davaları süre sınırı koymaksızın, sonuna kadar takip edecek. Mağdurların avukat giderleri devlet tarafından karşılanacak.



Başarılı olması halinde 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan projenin ayrıntılarında



- Adli süreçte; cinsel suç, aile içi şiddet, terör veya insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar özel olarak desteklenmesi,

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , Çocuk İzleme Merkezi ve kolluk mekanizmaları ile birlikte Barolar ve STK’ların iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışması,

- 720 pedagog ve psikoloğ sayısı, bin 500'e çıkarılması

gibi kritik düzenlemeler var.



Öncelikle yedi pilot ilde başlatılacak proje, başarılı olursa Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hemen yürürlüğe girecek.



ulusal.com.tr