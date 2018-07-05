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İstismara karşı mücadele çağrısı

Antalya Barosu, toplum vicdanını kanatan çocuk istismarlarına karşı yasal ve toplumsal önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı. BARO Çocuk Hakları Merkezi, toplumun bütün kesimlerini çocuğa yönelik şiddete karşı ortak mücadeleye çağırdı.

İstismara karşı mücadele çağrısı

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi  Başkanı Serap Ertuğrul, çocuğa dönük ihmal ve istismara karşı alınması gereken önlemleri sıraladı. Ertuğrul mücadelenin  kitle örgütleri  ve kamu idaresinin eşgüdümünde yürütülmesinin zorunluluğuna  işaret etti.

Kamuoyunda  gündeme gelen idam tartışmalarına da değinen Ertuğrul, önlemlerin suç işlenmeden önce alınmasının gereğine işaret etti.  
 
Çocuklarımızın öldürülmesini engellemek ve istismara uğramamasını da sağlamak olmalı bir anlamada.

Serap Ertuğrul, İstismar suçlarına dönük cezai yaptırımların önemine işaret etti. Ve tüm toplum kesimlerini mücadeleye çağırdı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istismar #antalya baro
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