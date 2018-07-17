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İstismara karşı toplandılar
İstismara karşı toplandılar
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İstismara karşı toplandılar

Vatan Partisi, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı önemli bir adım attı. İstanbul ve Ankara'da çocuk istismarının ele alındığı toplantılar düzenlendi. Eğitimci, hukukçu, siyasetçi ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda uzmanlar "Çocuğa yönelik şiddet ve istismarın çözümüne ilişkin değerlendirmeler" yaptı.

İstismara karşı toplandılar

Vatan Partisi istismara karşı mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

Vatan Partisi'nin çocuğa yönelik cinsel istismara karşı İstanbul'da başlattığı toplantıların bir sonraki durağı Ankara oldu.

Toplantıya önemli sayıda eğitimci, hukukçu, doktor ve gazeteciler katıldı.

Vatan Partisi MYK üyesi Meltem Ayvalı çocuğa yönelik saldırının sadece istismarla sınırlı olmadığına değindi.

Çocuğa yönelik aile içi ya da yabancı kaynaklı şiddet, cinsel istismar vakalarının toplumsal nedenlerinin tartışıldığı toplantıda uzmanlar görüşlerini sıraladı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da soruna yaklaşıma dair fikirlerini sundu.  Reyhan, “sorunların kökenine inip yeni bir kültür, yeni bir toplum inşa etmeliyiz” dedi.

Çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin alınması gereken tedbirleri konuşan uzmanlar, sorunların eğitimle çözülebileceği görüşünde.

Çocuk İstismarı İle Mücadele Toplantısı'nın son durağı yarın İzmir'de gerçekleşecek.



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi
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