Vatan Partili kadınlar 3 Kasım Cumartesi günü çocuk istismarına dikkat çekecek. Bu yönde çalışma yapan Vatan Partisi Öncü Kadın, Ankara sokaklarında bildiriler dağıttı, afişler astı. Bütün Ankaralılar, saat 10.30'da Türk İş Konferans Salonu'nda yapılacak etkinliğe davet edildi.

Bildiriler dağıtılıyor, afişler asılıyor. Bütün Ankaralılar istismara karşı ortak mücadeleye davet ediliyor.



Çocuğa yönelik cinsel istismarın son yıllarda artması üzerine sorunun çözümü için kolları sıvayan Vatan Partisi Öncü Kadın, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri "çocuğa yönelik cinsel istismara karşı mücadele" konferansı öncesi bildiri çalışması düzenledi.



Alanında uzman çok sayıda konuşmacının olacağı 4 oturumlu konferans 3 Kasım Cumartesi günü Türk-İş Konfederasyonu Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak. Konferansın sonuç bildirgesi de ilgili bakanlıklara ve Meclis'teki komisyonlara sunulacak.





HABER:DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA:BARIŞ YURTERİ

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