İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda Kabul Edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantının başında açıklama yapan Oktay, İsveç makamlarının bugüne kadar attığı adımlar ve taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Oktay, "Son olarak Kürt Kızılayı isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynaklarının engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması olumludur. İsveç'in makamlarımızla işbirliği için görevlendirdiği savcının Ankara'daki temaslarının da olumlu ve yararlı geçtiği anlaşılıyor." dedi.

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.