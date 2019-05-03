Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan zaman aşımı süresinin 1 yıla indirilmesini istedi. Uzmanlara göre, 1 yıl çok sayıda işçinin var olan yasal alacaklarına dava yoluyla ulaşmasını neredeyse imkânsız hale getirecek.

İşverenler, işçi alacakları davalarında zaman aşımının 5 yıldan 1 yıla indirilmesini istedi, uzmanlar tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Mali Genel Kurulunda, iş dünyası hükümetten beklentilerini açıkladı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, taleplerini sıralarken işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan 5 yıllık zaman aşımı süresinin ‘Çok uzun’ olduğunu ifade etti.



Hisarcıklıoğlu, sürenin uzunluğunun suistimallere yol açtığını ileri sürdü.



Yasaya göre, işten atılan bir işçi hakları için önce arabulucu eşliğinde işverenle masaya oturuyor. 5 yıl içinde işçi hakkını alamazsa iş mahkemelerine başvuruyor. Başvuru en geç 5 yıl içinde yapılmak zorunda. Hisarcıklıoğlu işe bu 5 yıllık sürenin 1 yıla indirilmesini istedi.



Uzmanlar ise bu sürenin işçinin hak kaybına yol açacağı görüşünde.



İş Hukuku alanında çalışmalarıyla bilinen Avukat Veysel Kırıcı, işverenlerin 1 yıl talebini Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Kırıcı “Bırakın 1 yıla düşürülmesini mevcut 5 yıllık süre daha da uzatılmalı” dedi.



İş Mahkemelerinde Gönüllü Arabuluculuk, 2 Haziran 2012’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Gönüllü arabuluculuk şartı, 25 Ekim 2017’de zorunlu hale getirilmiş, 10 yıl olan dava açma şartı da 5 yıla indirilmişti.





HABER: TANSEV KARA

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