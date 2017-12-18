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İsviçre'de Ulusal Kanal imecesi

Ulusal Kanal'ın yaptığı imece çağrısı İsviçre'de yaşayan gurbetçileri harekete geçirdi. Cumhuriyet Kadınlarının büyük bir emek seferberliği ile düzenlediği Ulusal Kanal dayanışma gecesi vatanseverleri buluşturdu. Gönüllülere seslenen Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, "18 yıldır başı dik yayın yapıyorsak sizlerin sayesindedir" dedi.

İsviçre'de Ulusal Kanal imecesi

Ulusal Kanal'ın imece çağrısı sınırlar ötesinde de yankı buldu.

Isvcre Zürih'te yaşayan gurbetciler imeceye katılmak için dayanışma gecesi düzenledi.

Gecenin tüm hazırlıklarını kendileri yapan Cumhuriyet Kadınları, kolları sıvayıp girdikleri mutfaktan "Ulusal Kanal'a destek olun çağrısı" yaptı.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da "kanalın gerçek sahibisiniz" dediği imeceye katılanlara teşekkür etti.

Dayanışma gecesi şarkılarla, türkülerle, geleneksel halk oyunları sona erdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #isviçre #ulusal kanal
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