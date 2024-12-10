İtalya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: "Türkiye önemli"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 1 kanalında katıldığı "5 Dakika" programında uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulunan Tajani, "Suriye konusunda iyimserim. Başka ülkelerden, özellikle Lübnan ve Türkiye'den geri dönüşler olduğunu görüyoruz. Durumun doğru yöne ilerleyebileceğine inanıyorum, ancak temkinli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Tajani, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) ilişkin, "Uluslararası alanda itibar kazanmak istiyor. Ancak bu duruşlarını somut adımlarla destekleyip desteklemeyeceklerini izliyoruz. Suriye'nin istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarı için kritik öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Şam’daki İtalyan Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylara da değinen Tajani, büyükelçilik binasına silahlı kişiler tarafından girildiğini ve büyükelçiliğe ait üç aracın götürüldüğünü söyledi. Ancak durumun kontrol altına alındığını ifade ederek, "Şam’daki büyükelçiliğimizi açık tutma kararı aldık. Bu, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlıyor" dedi.

Tajani ayrıca Suriye'deki İtalyan vatandaşlarının durumuyla ilgili bilgi vererek, yaklaşık 300 kişinin bir kısmının Lübnan üzerinden ülkeden çıktığını, diğerlerinin ise kalmayı tercih ettiğini belirtti. Kriz masası aracılığıyla her bir bireyin durumunun yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.