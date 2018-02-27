İtalyan’nın Torino Üniversitesi’nden siyaset bilimci Leonardo Veneziani, Brüksel merkezli ‘Vocal Europe’ adlı internet sitesinde yayımlanan Türkiye analizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle dış politikada Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in çizgisine geldiğini ifade etti

İtalyan’nın Torino Üniversitesi’nden siyaset bilimci Leonardo Veneziani, Brüksel merkezli ‘Vocal Europe’ adlı internet sitesinde yayımlanan Türkiye analizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle dış politikada Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in çizgisine geldiğini ifade etti. Perinçek’in siyasi mücadelesini de özetlemeye çalışan Veneziani, Vatan Partisi liderinin 20 yılı aşkın bir süredir Kemalist çizgide bir siyaset yaptığını vurguladı. Veneziani, dış politikanın yanı sıra AKP Hükümeti’nin FETÖ ve PKK ile mücadele alanlarında da Vatan Partisi’nin çizgisine girdiğini, bu gelişmenin Batı için kaygılandırdığını olduğunu açıkladı.



VATAN PARTİSİ VE AKP, FETÖ İLE MÜCADELEDE BULUŞTU



Veneziani makalesinde, “2008-2014 yıllarında Ergenekon Davası nedeniyle tutuklanan Perinçek, günümüzde özellikle Ordu’da, yargıda ve bürokraside destek buluyor. Ordu’dan ayrılan üç Genelkurmay İstihbarat Başkanı da Vatan Partisi’nin saflarına katıldı” ifadelerine yer verdi. Türkiye’de yeni bir ittifakın oluştuğunu belirten Veneziani, bu ittifakın “Gülen’e karşı konumlanan iki eski düşman” tarafından oluşturulduğunu vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan’in 2003 seçimlerinden bu yana güçlendiğini ve 2017 Referandumu ile genişletilmiş yetkilere sahip olduğu ifade edilen analizde, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in Türkiye’de Amerikan karşıtlığı ile bilindiği aktarıldı.



ERGENEKON SONRASI AKP-GÜLEN KOALİSYONU DAĞILDI



Ergenekon Davası’nın sonuçlarına dikkat çeken yazar şu görüşleri paylaştı:



“2007’de Ergenekon Davası kapsamında Perinçek, Türk Hükümeti’ne darbe kumpası kurmak ile suçlanarak tutuklandı. Kendisi Mart 2014’de serbest bırakıldı, ama bu tutukluluk süresinin ardından, Türk siyasi valsindeki oyun durumu tamamen değişti. Uzun süredir devam eden AKP-Gülen ittifakı dağıldı ve bir siyasi savaş çıktı.”



Fethullah Gülen’in “kendini sürgün etmiş bir vaiz“ ifadeleriyle tanıtıldığı analizde, “Gülen’in Erdoğan ve Perinçek’in ortak düşmanı” olduğu belirtildi. Analizde AKP’nin üst düzey yöneticileri arasında Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in fikirlerinin benimsendiği vurgulandı. “Şüphesiz ki, Perinçek ve çevresi fikirlerini asla değiştirmediler; fikrini hızla kaydıran Erdoğan ve AKP oldu. Dedikleri gibi, ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’. Dolayısıyla eski mahkûm ile Cumhurbaşkanı arasında bir ittifak oluştu.“



VATAN PARTİSİ, RUSYA İLE YAKINLAŞMADA ETKİLİ OLDU



FETÖ terör örgütü operasyonları dışında Perinçek’in Türkiye’nin dış işlerinde de büyük bir rol üstlendiği kaydedilirken, Kasım 2015’de Rus Uçağının düşürülmesi ve Rus Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi sonucu bozulan Rusya ile ilişkilerin Doğu Perinçek’in etkisi ile düzeltildiği de aktarıldı.



“Sayısız Rus yetkili, Perinçek ve ekibiyle birkaç kez buluştu, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşırken, girmesini istedikleri Avrasya yolunu güçlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki Jet Krizi’ni hatırlıyor musunuz,2015 yılında Türk Hava Sahası’nda uçarken, Türk Jetleri tarafından düşürülen Rus Uçağı? Rus yöneticiler, Perinçek ve ekibi tarafından uçağın Fethullah Gülen’in adamları tarafından düşürüldüğüne ikna edildi. Esasen Perinçek, Rus Büyükelçi Andrey Karlov Aralık 2016’da sanat sergisinde vurulduktan sonra, Rusya ile Türkiye arasında aracılık eden kişiydi.“

Perinçek’in Erdoğan’a yeni müttefikler yarattığının altını çizen analiz, Perinçek’in son yıllarda yapmış olduğu Suriye ve Iran ziyaretlerini de dikkat çekici buldu.



VATAN PARTİSİ, AVRASYA'DA ETKİLİ VE YÖN VERİYOR



Analiz yazarın Türkiye’nin bilinmez bir yola girdiği fikriyle noktalandırıldı.



“Şaşırtıcı şekilde Doğu Perinçek hem İran’da eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejat hem de Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından sıcak karşılandı. Başka bir deyişle Türkiye’ye önderlik edecek bu tuhaf ittifak Türkiye’yi keşfedilmemiş sulara götürecek. Dikkat etmemiz gereken, her halükarda, AKP’nin ne kadar hızlı pozisyonunu değiştirdiği ve Perinçek’in Batı’yı rahatsız eden, sağlıklı olmayan dünya ve Türkiye vizyonunun yakınlaştığı.“



Vocal Europe Avrupa ve yakin çevresinde “demokrasi, insan hakları ve hukukun egemenliği“ konularına dikkat çekmek amacıyla kurulmuş bir platform. Özellikle Batı Balkan ülkeleri, Rusya, Iran, İsrail ve Türkiye hakkında analizler paylaşıyor.



Ramen Can Altınöz

ulusal.com.tr