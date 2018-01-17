Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

İtalyan Tümgeneral, Kahramanmaraş'taki askerleri ziyaret etti

Tümgeneral Cristoforis, NATO Hava Savunma Sistemi'nin konuşlandırıldığı Kahramanmaraş'ta görev yapan İtalyan askerlerle bir araya geldi

İtalyan Tümgeneral, Kahramanmaraş'taki askerleri ziyaret etti

İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza DE Cristoforis, tarifeli uçakla Kahramanmaraş'a geldi.

Cristoforis, Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin bulunduğu, İtalyan askerlerinin görev yaptığı Gazi Kışlası'nı ziyaret etti.

Tümgeneral Cristoforis, Hava Savunma Sistemlerinde görevli İtalyan askerlerle görüştükten sonra tarifeli uçakla kentte ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziyaret #Kahramanmaraş #İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza DE Cristoforis #İltalya #Hava Savunma Sistemi
Önceki Haber
Karadenizli balıkçılar umutlarını gelecek sezona bağladı
Sonraki Haber
Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.