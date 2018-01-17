Tümgeneral Cristoforis, NATO Hava Savunma Sistemi'nin konuşlandırıldığı Kahramanmaraş'ta görev yapan İtalyan askerlerle bir araya geldi

İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza DE Cristoforis, tarifeli uçakla Kahramanmaraş'a geldi.



Cristoforis, Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin bulunduğu, İtalyan askerlerinin görev yaptığı Gazi Kışlası'nı ziyaret etti.



Tümgeneral Cristoforis, Hava Savunma Sistemlerinde görevli İtalyan askerlerle görüştükten sonra tarifeli uçakla kentte ayrıldı.