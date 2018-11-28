Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını ihlal etme girişimleri hız kazandı. Fransız ve İtalyan enerji şirketleri, Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde bulunan 7. parselde sondaj çalışması yapabilmek için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne başvurdu.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakmaya yönelik hamleler arttıkça, tansiyon da hızla yükseliyor.



Exxon Mobil'in 10. parseldeki sondaj çalışmaları, East-Med Projesi gibi uluslararası hukuka aykırı adımlar atan ülkeler, Türkiye’nin enerji merkezi olmasını engellemek için enerji koridorları üzerinden atağa geçiyor.



Son olarak, İtalyan ve Fransız Total ve Eni, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği 7 numaralı parselde sondaj çalışması yapmak istediğini açıkladı.



Şirketler, hidrokarbon sondajı için lisans başvurusunda bulundu.



7. parselde yapılması öngörülen sondaj çalışması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal ediyor.



Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecektir” ifadeleri kullanmıştı.



Öte yandan uzmanlar, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmediği takdirde sıranın 7. parsele geleceğine dair uyarlarda bulunmuş, Türkiye'nin bölgede somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekmişlerdi.



ulusal.com.tr