Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Amerika'da Skype yöntemiyle bağlandığı panele "Bağdat ile ilişkilerimiz iyi" mesajı verdi. Salihi, güçlü bir Bağdat'ın Türkmenler için "güçlü dost" anlamına geldiğini vurguladı. Aynı panelde konuşan Amerika'nın eski Türkiye ve Irak Büyükelçisi James Jeffrey de dikkat çeken açıklamalar yaptı

Amerika'da Barzani referandumunun tartışıldığı panele katıldı. "Bağdat ile ilişkilerimiz iyi" mesajı verdi.



Turkish Heritage Organization Washington'da referandumun tartışıldığı bir panel düzenledi. Panelin konuşmacıları arasında Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi de vardı. Sykyp yöntemiyle panele katılan Salihi, Erbil'in Irak anayasasını ihlal ettiğini belirtti.



"Erbil bize dostça davranmıyor" diyen Salihi, "Bağdat'la ilişkilerimiz daha iyi. Güçlü bir Bağdat, Türkmenler için güçlü bir destekçi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den yardım taleplerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi Salihi. "Bizler Türk'üz, yaşadığımız ülkenin hükümetleri bize gereken yardımı vermezse akrabalarımızdan yardım istememiz en doğal şeydir." dedi.



Aynı panelde Amerika'nın eski Türkiye ve Irak Büyükelçisi James Jeffrey de konuşmacıydı. Referandum kararını ve Washington'u eleştirdi.



"NE İÇTİKLERİNİ BİLMİYORUM: Türkiye ve ABD olmadan bölgede kendi başınıza bir işe kalkışamazsınız. Referandumdan sonra sonuç ne oldu? Kürt bölgesel yönetimi iki ay önce olduğundan daha iyi bir nokta da mı? Bence hayır. Türkiye'nin nispeten siyasi istikrarı var ve ekonomik olarak da gelecek yıl yüzde 5 civarında büyümesi bekleniyor. Bu durumdayken Türkiye neden Irak'ta bir referanduma izin versin ki. Bu beklenti nasıl oluştu bilmiyorum. IKBY'ye Washington'dan tavsiyelerde bulunanların ne içtiğini bilmiyorum ama bu tamamen yanlış bir okuma."



Jeffrey, Türkiye'nin hava sahasını kapatma kararını da "iyi hesaplanmış zekice bir adım" olarak nitelendirdi.



ulusal.com.tr