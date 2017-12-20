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İtfaiye merkezinde korkutan yangın

Beykoz Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı.

İtfaiye merkezinde korkutan yangın

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı. Yangına merkezin itfaiye ekipleri müdahale etti. Takviye olarak Beykoz ve Ümraniye'den ekipler istendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye Gurup Amirliği binasının çatı kısmında çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına dumanları gören istasyondaki ekipler müdahale etti.

Dumanların yükselmesi üzerine Beykoz, Kavacık ve Ümraniye'den de itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstasyonda bulunan ekipler ve Kavacık itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının elektrik kontağından çıkması nedeniyle binanın elektriklerinin kesildiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #beykoz #istanbul
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Haldun - 4 gün önce
İtfaiye Müfrezesi yangına Maruz kalırsa vay halimize
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