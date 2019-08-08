Sokak atık toplayıcıları, firmaların ithal atıklara para ödemesini öngören tebliğin ertelenmesine tepki gösterdi. Erteleme nedenine ilişkin "plastik lobisi" iddiasında bulunan emekçiler, kararın bir an önce yürürlüğe girmesini talep ediyor.

İthal atık tebliği ertelendi. Sokak atık toplayıcılarından tepki geldi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık ithal kağıt ve plastiklerle ilgili tebliğ yayınlamıştı. Tebliğe göre, ithal edilen atıklar için firmalar, ton başına 300 lira ödeyecek. Ancak uygulamanın tarihi ertelendi. Tebliğ 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek.Erteleme kararı ile ilgili, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman plastik lobisine dikkat çekti.Karaman, geri dönüşüm firmalarının atık fiyatları üzerindeki etkisinden yakındı.Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Karaman, atık toplayan işçilerin sorunlarını da dile getirdi.Karaman tebliğin hemen uygulanmasını talep etti.