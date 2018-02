Türkiye et ithal ediyor bu da çare olmuyor. Kırmızı et açığının kapanması için sığır da ithal edildi. Peki, yurt dışından getirilen sığırlar Türkiye’deki meralara uygun mu? Soruya Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı yanıt verdi

Kırmızı et ve sığır ithalatı Türk hayvanlık sektöründe riskleri de beraberinde getiriyor. İthal edilen sığırların Türkiye’deki meralara uygun olmadığı iddia edildi.



Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Durukan Duru İzmir’de düzenlenen “Başka bir mera mümkün mü? Meralarda bütüncül yönetim ve bütüncül planlı otlatma” panelinde konuştu.



Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu, meralar ile ilgili modellerin hatalı olduğuna dikkat çekti.



Kırmızı et açığı Türkiye’nin önemli sorunları arasında yer alıyor. AKP hükümeti çözümü dış alımda buldu. Ancak açık kapanmadı. Şimdi ise yurt dışından sığır ithalatı yapılıyor. Ancak burada bir risk var, Batı ülkelerinden gelecek sığırlar Türkiye’nin mera ve otlatma kapasitesine uygun değil. Çarpıcı iddiayı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı gündeme getirdi.



İthal et ve hayvanla kırmızı et açığının kapatılmayacağını savunan Kaymakçı, ithalata dayalı sistemin nedenlerini anlattı.



