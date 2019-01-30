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İthalat Türk tarımını ve çiftçiyi bitiriyor

Hatay çiftçisi hem ithalatın, hem aracıların, hem kuraklığın, hem de su baskınlarının pençesinde. Amik ovası su altında kalınca perişan olan çiftçiler kömeç otu ile karın doyuruyor. Hükümete sesleniyorlar, "İthalata son verin, yerli üretimi destekleyin" diyorlar.

İthalat Türk tarımını ve çiftçiyi bitiriyor

Yalangoz köyü, Suriye sınırına sıfır noktasında, Afrin girişindeki Gültepe karakolunun yanıbaşında bir köy. Amik Ovası sular altında. Çiftçiler ve besiciler perişan. Tarım işçisi Hasan Sözal ilaç parası bile bulamıyor.

Urfa'dan Hatay'a havuç toplamaya gelen Osman Koyuncu da havuçların tarlada çürüdüğünü, üreticinin yevmiye veremediğini söyledi.

Besici Rıfat Muş, topladıkları kömeç adlı otla karınlarını doyurduklarını anlattı.

Çiftçi Ömer Ahraz, ithal pamuk ve tohum yüzünden perişan.

Ali Gelici, nohut fiyatlarının yarı yarıya azalmasına isyan ediyor. Koyunlarının ilaç parası belini büküyor.

Çiftçi ve esnaf Mehmet Çakır'a göre tüm sorunların kaynağı girdi maliyetleri ve ithalat.

Ama yalnızca şikayet etmiyor, hükümete çözümü de öneriyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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