İthalat ve ihracat verilerini satan şebekeye darbe: 7 ilde eş zamanlı operasyon, 10 gözaltı!

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen dev operasyonla, devletin gizli ithalat ve ihracat verilerini para karşılığı sızdıran bir şebeke çökertildi. Gümrük müdürlüğü çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İthalat ve ihracat verilerini satan şebekeye darbe: 7 ilde eş zamanlı operasyon, 10 gözaltı!
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yürüttükleri kapsamlı çalışmada, ülke ekonomisini hedef alan ciddi bir sızıntı ağını deşifre etti. Ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin, bazı gümrük müdürlüğü çalışanları tarafından para karşılığı üçüncü şahıslara verildiği belirlendi.

Ekonomim'e göre, sızdırılan bu bilgiler daha sonra sosyal medya platformlarında ve çeşitli internet sitelerinde satılarak ticari rant elde edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin kimliklerinin ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından, İstanbul merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, söz konusu yasa dışı faaliyetlerle bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana da el koydu. Şüphelilerin dijital cihazlarında yapılan ön incelemede, sızdırılan verilere dair çok sayıda veri izine ulaşıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sızdırılan bilgilerin “ticari sır” kapsamında değerlendirildiğini vurguladı. Bu tür veriler; firmaların ithalat ve ihracat hacimlerini, mal gruplarını, fiyat bilgilerini ve işlem yoğunluklarını içerdiği için yüksek ticari değere sahip.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyette sorguya alındı. 

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