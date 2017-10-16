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İtirafçı olan tutuklu FETÖ sanığı tahliye edildi

FETÖ soruşturmaları kapsamında kamu görevinden ihraç edilen ve yargılanmasına tutuklu olarak devam edilen A.D'nin itirafçı olmasının ardından adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İtirafçı olan tutuklu FETÖ sanığı tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında kamu görevindenihraç edilen ve yargılanmasına tutuklu olarak devam edilen eski memur A.D,itirafçı olmasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık A.D. ve avukatı katıldı.
Darbe girişiminden sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığındaki görevinden ihraç edildiğini ve tutuklu yargılandığını dile getiren A.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, avukatı ile görüşmek üzere süre istedi.
Talebi uygun gören mahkeme heyeti, verilen molanın ardından sanık A.D'nin savunmasını dinledi.

"Sohbete katılanlar, ByLock listemde ekli olan arkadaşlardır"
Görevli olduğu Ankara'da da 2013'ten itibaren FETÖ'nün sohbetlerine gitmeye başladığını dile getiren A.D, şunları söyledi:
"Sohbetlere Dilek hoca geliyordu. Sanırım Keçiören'de oturuyordu. Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyordu. Soyadını hatırlamıyorum. Dilek hocayla ilk olarak Kızılay'da sohbet ettik. Haftada bir gün ya da 15 günde bir Memurlar Vakfına gidip sohbet ediyorduk. Sohbete katılanlar, ByLock listemde ekli olan arkadaşlardır. ByLock'u da telefonuma Dilek hoca yükledi. ByLock listemde adı Esma olarak ekli olan kişi Dilek hocadır. Programı 2014'ün son aylarında yükledi. Memurlar Vakfının örgüte ait olup olmadığını bilmiyorum."

"Ben Gülen'in burada, mahkemede olması gerektiğini düşünüyorum"
Beyanlarında, FETÖ sohbetlerine katılanların kimlik bilgilerini de veren A.D, "burs ve kurban parası" adı altında zaman zaman para yardımı yaptığını da ifade etti.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki görüşleri de sorulan A.D, "Ben 15 Temmuz'dan sonra gerçekten çok pişmanım. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ yaptı. Böyle düşünüyorum. Ben Gülen'in burada, mahkemede olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi masumların değil onun cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece dini sohbetlere katıldım." diyerek tahliye talebinde bulundu.
Savunmanın ardından cumhuriyet savcısından mütalaasını alan mahkeme heyeti, A.D'nin beyanlarında adı geçen örgüt üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve samimi itiraflarda bulunarak örgütün çözülmesinde katkıda bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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