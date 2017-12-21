FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olunca tutuksuz yargılanmasına devam edilen eski teğmen, itiraflarından vazgeçmesi üzerine tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olunca tutuksuz yargılanmasına devam edilen eski teğmen, itiraflarından vazgeçmesi üzerine tutuklandı.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski teğmen Fatih Çetinkaya ile sanığın savcılık ifadesinde "örgüt abisi" olarak fotoğrafından teşhis ettiği Yasin Akgün ve avukatları katıldı.



Savcılık ifadesinde, "Habip" kod isimli "örgüt abisi" Yasin Akgün'ü fotoğraflardan teşhis ettiğini belirten sanık Çetinkaya, "Ancak şu an duruşmaya girdiğimde yanımda bulunan şahsın, benim örgüt sorumlum olan 'Habip' kod adlı kişiye çok benzemekle birlikte o olmadığını fark ettim. Ankara'da benden sorumlu 'Habip' isimli kişi, huzurda bulunan Yasin Akgün değildir, çok benziyor ama o değil." diye konuştu.



Çetinkaya'nın teşhisi üzerine "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanık Yasin Akgün de Çetinkaya'yı tanımadığını ve örgütsel yapı içinde bulunmadığını öne sürdü.



Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik de "duruşmada ortaya çıkan son durum" göz önünde bulundurularak, sanıkların tutuklanmasını talep etti.



Sanık Çetinkaya'nın avukatı da müvekkilinin tutuklanma talebini kabul etmediklerini belirterek, "FETÖ üyelik kriterlerini belirleyen Yargıtay kararları dikkate alındığında müvekkilimin örgüt üyesi olduğunu söyleyemeyiz. Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sanık Akgün'ün avukatı da müvekkilinin FETÖ üyesi olduğuna dair kesin ve somut delil bulunmadığını öne sürerek, tutuksuz yargılanmasını istedi.



Sanık Yasin Akgün'ün avukatı, müvekkilinin babasının da beyanda bulunmak istediğini belirtti.



Talebi reddeden Mahkeme Başkanı, "Babası tanık da değil, sanık da... Dosyamıza bir şey katmayacak, bizle değil, zamanında oğluyla konuşsaydı." dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, önceki beyanlarının bir kısmını reddeden sanık Çetinkaya ile Akgün'ün FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına hükmetti.