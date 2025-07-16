İtirafçı Soytekin’den iddia: İmamoğlu’nun yerine o isim mi hazırlanıyordu?

İTİRAFÇI SOYTEKİN’DEN ÜÇÜNCÜ İFADE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Adem Soytekin, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa üçüncü kez ifade verdi.

"YERİNE MURAT ÇALIK GEÇECEKTİ" İDDİASI

Soytekin, soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın geçmesi için hazırlık yapıldığını öne sürdü.

TOPKAPI’DA OFİS İÇİN 5 DAİRE ALINDI

Yeni Şafak’ın haberine göre Soytekin, “Topkapı Projesi’nde 5. katta, Çalık’ın kullanması amacıyla beş daire birleştirilerek merkezi konumda ofis yapılmak üzere satın alındı” dedi.

Soytekin’in ifadesine göre, ofis için gereken maliyet Ekrem İmamoğlu tarafından karşılanacaktı. Bu bedel, Çalık’ın Balıkesir Güre’deki bir arsa payını İmamoğlu’na devretmesiyle ödenecekti. Ancak operasyonlar nedeniyle bu devir işlemi gerçekleşmedi.

Soytekin, yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan bazı isimlerin suçu kendisi ve CHP’li Fatih Keleş’e yıkmaya çalıştığını ileri sürdü. Süreç içinde Keleş’in “kullanıldığını” gözlemlediğini söyledi.