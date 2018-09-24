Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olduğu için serbest bırakılan subay, ifadesinden vazgeçmesi, kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunması üzerine yeniden gözaltına alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunun tespit edilmesi üzerine Aralık 2017'de gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren subay S.S.B, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Savcılığa 20 Eylül 2018'de dilekçe gönderen S.S.B, itirafçı olduğu ifadesini geri çekmek istemesi ve kamu kurum-kuruşlarını karalamaya yönelik asılsız ithamlarda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen S.S.B, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Savcılık hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin verdiği son dilekçeyle daha önceki ifadesini reddettiği, kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik asılsız ithamlarda bulunduğu belirtilerek, şüphelinin bu suretle örgüt adına eylemlerini ve örgüt üyeliği fiilini artırarak devam ettirdiği kaydedildi.



Yazıda, şüphelinin bu gerekçelerle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.



Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin, örgütün sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ''mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefon üzerinden İstanbul'daki bir büfeden ardışık şekilde 9 grup içerisinde, ardışık olmayan şekilde de 36 defa arandığının tespit edildiği belirterek, yine şüpheliye aynı amaçla İstanbul dışından da 7 farklı sabit hattan arama yapıldığını kaydetti.



Hakimlik, savcılığın suçlamalarını da dikkate alarak şüpheli S.S.B'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.