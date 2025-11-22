İtirazları reddedildi: Bahis cezası alan 149 hakemin kariyeri bitti

Bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 149 hakem hakkında verilen 8 ila 12 ay arasındaki cezalarda Tahkim Kurulu son değerlendirmesini yaptı. İtiraz eden 67 hakemin başvurusu reddedildi ve cezalar kesinleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İtirazları reddedildi: Bahis cezası alan 149 hakemin kariyeri bitti
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin yaptığı itirazları değerlendirdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmişti. Bu hakemlerden 67’si karara itiraz etti. Tahkim Kurulu, toplantısında başvuruları ele aldı ve verilen cezaların tamamını onadı.

KARİYERLERİ SONA ERDİ

PFDK’den ceza alan 82 hakem ise kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen toplam 149 hakemin kariyeri sona ermiş oldu.

Öte yandan PFDK’ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay’ın dosyalarının incelenmesine kurul tarafından devam edildiği belirtildi.

Altın bugün ne kadar? 22 Kasım 2025 Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıAltın bugün ne kadar? 22 Kasım 2025 Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıEkonomi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Mal varlığına el konulduEski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Mal varlığına el konulduGündem
hakem
Günün Manşetleri
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında! TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!
Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı!
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek? Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?