İtirazları reddedildi: Bahis cezası alan 149 hakemin kariyeri bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin yaptığı itirazları değerlendirdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmişti. Bu hakemlerden 67’si karara itiraz etti. Tahkim Kurulu, toplantısında başvuruları ele aldı ve verilen cezaların tamamını onadı.

KARİYERLERİ SONA ERDİ

PFDK’den ceza alan 82 hakem ise kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen toplam 149 hakemin kariyeri sona ermiş oldu.

Öte yandan PFDK’ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay’ın dosyalarının incelenmesine kurul tarafından devam edildiği belirtildi.