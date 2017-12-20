İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Öztürk Oran seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun yeni başkanı oldu.



Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen hafta yaşamını yitiren İbrahim Çağlar'dan boşalan İTO Başkanlığı için İTO Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.



Çağlar'ın vefatının ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23. başkanı seçildi.



Aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, oda ve borsa seçimlerinin gerçekleştirileceği 2018 yılı nisan ayına kadar İTO başkanı olarak görev yapacak.



Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı İTO Yönetim Kurulu'nda, Öztürk Oran'ın yanı sıra Hasan Erkesim, Ebubekir Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun ve Servet Samsama yer alıyor.



TOBB yönetmeliğine göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı veya birlik başkanı olarak seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı, geçici olarak başkanlık görevini sürdürüyor.