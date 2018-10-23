MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. "Parti olarak 31 mart 2019 seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak arayışımız yoktur" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağıldığını resmen ilan etti.

Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:



İslam hak dinidir ahlak dinidir. İslam adalet dinidir. bu değerlerden nasibini almayanların prens emir kral olması bir gerçeği değiştirmeyecektir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak imkandan mahrumdur. 20 milyon kişi içecek temiz suya hasrettir. Kıtlıklar yolsuzluklar savaşlar cinayetler haksızlıklar hırsızlıklar nüfuz mücadeleleri iktidar kavgalrı islam toplumlarını uçurumun kenarına sürüklemiştir. bu tablonun neresinde mazluma umut zalime korku vardır? Allah'tan korkmayan kuldan utanmayan despot yöneticiler nereye kadar saltanatlarını devam ettirecektir.



Günlerdir Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyoruz. 3 haftadır bu meseleyle ilgili yapılan yorumları duyuyoruz. 2 Ekim 2018'de Levent'teki başkonsolosluğa giren ve haber alınamayan Cemal Kaşıkçı uluslararası krize dönmüştür. Dile getirilen iddia ve itirafa göre arbede sonucu hayatını kaybetmiştir. Yani planlı bir cinyet söz knusu değildir.



Suç mahali Türkiye'dir. Yargı sahası da Türkiye olacaktır. Suçlular hakim karşısına çıkarılmalıdır. Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Katillerin azmettiricilerin netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost kim düşmna bilelim. Kim kimin kuyusunu kazıyor görelim. Türk milletinin sabrını kimse hafife almasın. Adam olsunlar edepli olsunlar iman neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapsınlar.



MHP gücünü milletten itibarını ecdadından almıştır. MHP himayeyi yalnızca Allah'tan bekler. İlkelerimiz vardır, ülkülerimiz vardır. Ya olduğumuz gibi görünürüz ya göründüğümüz gibi oluruz. Vuslat şafağı bir gün mutlaka sökecektir.



Af Teklifi



Kanun teklifimizin 3. maddesinde hjangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne dediysek onu seslendiriyoruz. Milletimize ne söylediyek yerine getirme çabası içindeyiz. Geri dönüş yok. Kanun teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Böyle ucuz düşüncelere tevessül etmedik. Cezaevlerindeki karanlık manzarayı da gözardı etmedik. Günden güne ağırlaşan cezaevi şartlarını gündeme taşıdık. Bir yatakta dönüşümlü ve 8 saat yatan mahkumların duyulmasını istedik. Çok şey mi istedik? Konumşmayalım mı? Düşüncelerimizi dile getirmeyelim mi?



2016'da doğru olan 2018'de neden yanlış olsun? Bizim teklifimizi sulandırıp cezaevlerini boşaltmak üzere doğrudan değilse de dolaylı yoldan ifade etmek, haksızlıktır günahımıza girmektir.



Kanun teklifimizi bu eksene indirmek tamamen haksızlıktır. Samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur. cezaevlerinde uyuşturucudan 50 bin 386 kişi bulunmaktadır. Bunlar aklı kiralanmış kişilerdir. Bunlar pişmanlık göstermişlerse ve bir fırsat istiyorlarsa görmeyelim mi? konuşmayalım mı? Allah aşkına söylensin onların topluma dönme imkanı yok mu? Alayını birden fırınlara atıp yakalım mı? Bunları topluma kazandırmak için siyaset imkan olmasın mı?



Ülkü ocaklarımız Türk gençliğine damarlarındaki asil kanı kirletme diyerek öncü rol oynuyor. Sokak araları uyuşturuc kullanan çocukalrla doludur. Mezarlık çevreleri köprü altları nice vatan evlatlarının dramına sahnedir. Uyuşturucu ile



MHP'yi yan yana getirmek, cehalet değilse cinayettir. Uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur.



Haydi baronların yakasından tutalım analarından doğdukalrına pişman edelim. Bu konuda sorumluluk almayan bin defa namert olsun. Biz kanun teklimizi sunduk söz ve karar artık Meclisindir. AKP milletvekilleri başta olmak üzere ister kabul ederler ister reddederler kararlarına saygı duyarız. Oyun bozanlık yapmıyoruz, yürüyen tekere çomak sokmuyoruz, pişmiş aşa su katmıyoruz, toplumsal barış ve huzura katı vermek istiyoruz.



Andımız açıklaması



Danıştay 8. Dairesi'nin kararını takdir ediyoruz. Elbette milli vicdana tercüman olmuştur. Diyorlar ki Danıştay 8. Dairesi yanlış karar vermiştir. Bu nasıl saptırmadır. İşlerine gelmediği zaman rahatsız oluyorlar. Bu hazımsızlığın maksadını nasıl yorumlayalım?



Andımız etnik bir ifade değil milli kimliğin duruşu ve dile gelişidir. Türk'üm demek ayıp mıdır? Milli kimliği çayın içinde erimiş şeker yakıştırması yapan içindeki MHP husumeti olan gafiller utanmasınlar ki MHP Türklüğün varlığı ve bekasıdır. Türkçülüğe karşı çıkıp kürtçülüğü özendirenler ne anlatıyolar? Merhum Atsız der ki, milliletçilik milleti olmayanlar için faşizmdir. Eğer Türk olmanın bedeli varsa can feda olsun seve seve koşa koşa sonuçlarına katlanırız. Tek kişi kalsakta taviz vermeyiz.



İTTİFAK ARAYIŞIMIZKALMAMIŞTIR



Hiçbir ittifak daha diğer tarafın dayatmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Hiçbir ittifak çatladı, çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ettiremeyecektir. AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. AK Parti içinde ittifaka karşı olanlar göbek atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Mart seçimlerinde herhangi bir ittifak ihtimali kalmamıştır. Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı. Oyalamaya, ümitlerle oynamaya gerek yoktur. Kendi yolumuzu yalnızca kendimiz çizeceğiz. Kendi adaylarımızla seçime katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde yer alacağız.