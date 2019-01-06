AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in Cumhur İttifakında yeni bir krize neden olacak açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Parti binasında konuşan Güler, MHP'nin AKP içinde minimize edildiğini savundu "MHP'nin Türkiye iddiası ve iktidar olma şansı yok" dedi.

Yerel seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nda tartışmalar bitmiyor.



Samsun'un ardından Bingöl ve Zonguldak'ta ittifakda krize neden olacak gelişmeler yaşandı.



AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in MHP'ye ilişkin tartışma yaratacak açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerden parti binasında konuştuğu anlaşılan Güler, MHP'nin AKP içinde minimize edildiğini savundu.

"AKP'nin MHP ile imtihanı söz konusu değildir. Zaten AKP MHP'yi kendi içinde minimize etmiş kendi içinde."



Güler, MHP'nin iktidar olma şansının da bulunmadığını ifade etti.

"Bu partinin Türkiye iddiası yok. İktidar olma şansı var mı MHP'nin? Yok. Cumhurbaşkanı devlet başkanı seçme şansı var mı? Yok."



AKP'li il başkanın sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. MHP'nin resmi twetter hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafına yer verilen paylaşımda "Davamızın harcı duayla karılmış, haysiyet ve hedefleri nice kahramanımızın fedakarlıklarıyla yoğrulmuştur" denildi.



Tartışma yaratan bir başka olay da Zonguldak'ta yaşandı. MHP'nin Zonguldak Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aladağ, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Aladağ'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi.



MHP Zonguldak Merkez İlçe Yönetiminden yapılan açıklamada "Böyle bir paylaşım yapan birisiyle zaten yola devam etmemiz mümkün olamaz" ifadeleri kullanıldı.





ulusal.com.tr