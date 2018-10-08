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İttifak görüşmelerinde ilk açıklama: Hayırlı uğurlu olsun

AKP ile MHP arasında yerel seçimler için ittifak için heyetler arası görüşmeler başladı. AKP heyetinde Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki, MHP heyetinde ise Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yer aldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada sürecin devam etmesi konusunda prensip kararı alındığı vurgulandı.

İttifak görüşmelerinde ilk açıklama: Hayırlı uğurlu olsun

2019 Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesi AKP ile MHP arasında ittifak temasları hızlandı. İttifak görüşmeleri sürecinde heyetler arası toplantılara geçildi.

İlk görüşme AKP’li Mehmet Özhaseki ile MHP’li Sadi Durmaz arasında olmuştu.

İkinci görüşmelerin ise liderler düzeyinde yapılması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir görüşme yapıldı. AKP ve MHP’li kurmaylar Meclis’te bir araya geldi. Toplantıya AKP’den Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP’den ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz katıldı.

Görüşmenin ardından AKP’den Kurtulmuş ve MHP’den ise Yalçın geçti kameralar karşısına. Açıklamada iki partinin de görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

AKP –MHP cephesinde gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede. Erdoğan’ın Macaristan ziyareti sonrası yapılacak zirvede AKP ve MHP’li kurmayların raporu masaya yatırılacak.

İstanbul’da aday çıkarmama kararı alan MHP, mevcut belediyelerine AKP’den destek istiyor. İktidar partisi ise tüm seçim çevrelerinde aday çıkarma hedefinde.




 

Etiketler; #AKP #mhp
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