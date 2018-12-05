Yerel seçimler yaklaşırken AKP-MHP ittifakına karşı muhalefetin nasıl bir ittifak kuracağı merak konusu. CHP İyi Parti ile kamuoyu önünde, PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile ise arka kapı diplomasisi yürütüyor. Peki "HDP" birlikteliği, İyi Parti ile CHP arasındaki ittifakı nasıl etkileyecek? "Mersin" örneği üzerinden HDP ile kurulacak masanın, "sandık ittifakını" nasıl etkileyeceğine ilişkin kulislerde konuşulanlara mercek tuttuk..

Yerel seçimler yaklaşıyor, ittifak masaları şekilleniyor.



HDP ile arka kapı diplomasisi kuran CHP İyi Parti ile ise kamuoyu önünde ittifak görüşmeleri yapıyor. Peki süreç nasıl şekillenecek? "HDP" birlikteliği İyi Parti ile CHP seçmenini sandıkta birleştirecek mi?



Meclis kulislerinde bu soruya yanıt aranıyor. Kilit kentin ise Mersin olduğu konuşuluyor. İyi Parti'nin Mersin adayını açıklamasının ardından gözler CHP'nin ne yapacağına çevrildi.



İyi Parti ile CHP arasında yürüten işbirliği görüşmelerinde masada olan 9 ilden biri Mersin'di. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'den istifa eden mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı yeniden aday gösterdiklerini duyurdu.



Bu hamlenin ardından kulislerde "Peki CHP İyi Parti'nin Mersin adayını destekleyecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Ulusal Kanal'a konuşan Parti Meclisi üyesi bir CHP milletvekili, Mersin'i kazanmak için İyi Parti ile işbirliğinden ziyade HDP'nin oylarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun için en güçlü ismin HDP'ye de yakınlığıyla bilinen Fikri Sağlar'ın adaylığı olduğu iddia ediliyor.



Mersin'deki bu tablonun, İyi Parti ile CHP'nin diğer kentler için yürüttüğü temasları nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.



Kulislerde, İyi Parti teşkilatlarında CHP'ye "HDP" eleştirisi yapıldığı, bu kapsamda İyi Parti Genel Merkezine de tepki gösterildiği ifade ediliyor. İyi Parti tabanının da HDP işbirliğinden dolayı CHP adaylarına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. CHP tabanının da oy rengini değiştirebileceği konuşuluyor.



Meclis kulislerinde, HDP desteğinin aranması halinde, milliyetçi oyların AKP ve MHP'ye de kaçabileceği uyarısında bulunuluyor.







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