AKP ile MHP'nin tam mutabakatla hazırladığı ittifak teklifi Meclis Alt Komisyonu'ndan geçti.
28 Şubat'taki 5 saat süren çalışmalarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ardından hiçbir değişikliğe uğramayan 26 maddeli teklif tekrar üst komisyon olan Meclis Anayasa Komisyonu'na sevk edildi.
Anayasa Komisyonu da yeniden kendisine gelen teklif için 1 Mart'ta toplanacaktı. Ancak CHP'den son dakika erteleme talebi geldi.
AKP ile iletişime geçen CHP'li kurmaylar teklif görüşmeleri için süre istedi. Bu nedenle komisyon 5 Mart Pazartesi günü saat 14'te toplanma kararı aldı.
Toplantı gününe kadar da CHP ittifak teklifi üzerine çalışma yürütecek.
CHP bünyesinde oluşturulan komisyon, AKP-MHP ittifakı dışında kalan diğer partileri ziyaret edecek. İttifak teklifi için görüş alışverişi yapılacak.
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti içindeki komisyonun sunacağı raporun AKP ve MHP'ye iletilebileceğini söyledi.
ulusal.com.tr
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