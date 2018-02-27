Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ittifak teklifi tartışılıyor. Hukukçular, teklifteki mühürsüz oyların geçerli olmasına olanak sağlayan düzenlemeye tepkili. Hukukçulara göre, ittifakın yüzde 10'u geçmesi durumunda ittifak içinde yer alan her partinin barajı geçmiş sayılması da anayasaya aykırı.

Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 26 maddelik ittifak teklifi tartışılıyor.



Vatan Partisi kurmayları, teklifle mühürsüz oyların geçerli sayan düzenlemeye tepkili.



İttifakın toplam oyunun yüzde 10'u geçmesi durumunda ittifak içinde yer alan her bir parti de barajı geçmiş sayılacak. Bu düzenlemeye de tepki gösteren Vatan Partisi barajın tamamen kaldırılmasını önerdi.



"SİSTEM FELÇ OLUR"



Bir değerlendirme de eski Adalet Bakanı DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk'ten geldi. Ulusal Kanal’a konuşan Türk, ittifak içinde yer alan partilerin oylarının hesaplanması için getirilen aritmetik sisteminin kriz çıkartacağını savundu. Türk, "Birleşik oy pusulasında 4 ayrı yere mühür basılmasının geçerli kabul edilmesi ve ondan sonra bunların içinden her partiye düşen oyun hesaplanması son derece karmaşık. Ancak matematik doktorası yapmış olanların uygulayabileceği bir formül getiriliyor. Bu sistemi felç eder, bunun altından kalkılamaz. Onun yerine basit bir düzenleme yapılabilir. Seçmenin oy pusulasında ittifak yapan partinin birine mühür vurması durumunda o oy hem ittifaka hem de o partiye yazılmalı" dedi.



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