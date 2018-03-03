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İttifak teklifine tepkiler artıyor

5 Mart Pazartesi günü Meclis'te görüşülmeye devam edilecek 26 maddeli ittifak teklifi tartışılıyor. Temiz Seçim Platformu, teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda seçim güvenliğinin ortadan kalkacağını savundu

5 Mart Pazartesi günü ittifak teklifine ilişkin Meclis'te yapılacak görüşmeler öncesi Temiz Seçim Platformu'ndan önemli uyarılar geldi.

50 binin üzerinde kişinin kayıtlı olduğu platform adına açıklamayı eski Çalışma ve Güvenlik Bakanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan yaptı.

Teklif maddelerini tek tek incelediklerini anlatan Okuyan, teklifin aynen kabul edilmesi durumunda seçim güvenliğinin ortadan kalkacağını söyledi.

Teklif metnine göre, sandık başkanlarının belirlenmesinde siyasi partiler devre dışı bırakılıyor. 

Okuyan, bunun da tehlikeli olduğunu vurguladı.

HABER: ÜNSAL ERGEL 
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr

Etiketler; #ittifak #tepkiler
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