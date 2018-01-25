FETÖ'nün İTÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin 12'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan üçünün tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 12'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlananların da aralarında bulunduğu tutuklu 12 sanık ile 7 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada söz alan kimi sanık ve sanık avukatları, ByLock listeleri üzerinde karşılaştırma ve inceleme yapılması, Bank Asya hesap hareketleri üzerinde inceleme yapılarak bilirkişi raporu aldırılması, soruşturmanın genişletilmesi, kimi sanıklar yönünden dosyanın ayrılması, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, emanet eşyaların iadesi ve tutuklu sanıkların tahliye edilmesi şeklinde taleplerde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi ve kimi müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması taleplerinin reddine, yurt dışına çıkış yasağı devam etmek üzere haftada bir gün imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddini de isteyen savcı, mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın tarafına sunulmasını talep etti.



Tutuklu 3 sanığa tahliye kararı

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cafer Uyanık, Esra Şerife Pampal ve Hafize Tokgöz'ün, tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu ve dosyaya sunulan sağlık durumu raporlarına göre tahliyelerine hükmetti.

Bu sanıklarla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmeden heyet, tutuklu sanıklar Bayram Türk, Dursun Ayhan, Fatih Özbay, İbrahim Kılıç, Mahmut Türk, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez'in ise delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalma ihtimalini dikkate alarak bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklardan Selçuk Aktürk dışındaki diğer tutuksuz sanıkların "haftada bir gün evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirinin ise devamına hükmeden heyet, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklardan Volkan Çakır'ın beyanlarında verdiği isimler hakkında soruşturma bulunup bulunmadığının emniyet müdürlüğünden sorulmasına karar verdi. Heyet, bu sanığın duruşmalara gelme zorunluluğunu da kaldırdı.

İddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen sanıklara ait programın kullanıldığı ilk tespit tarihinden itibaren HTS kayıtlarının temin edilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar veren heyet, mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesini de hükme bağladı.

Heyet duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.



İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 233 sayfalık iddianamede, diğer FETÖ/PDY iddianamelerinde olduğu gibi, örgütün mali, kültürel, yargı, askeri ve emniyet yapılanması ile Türkiye'deki eylemleri anlatılıyor.



İddianamede, İTÜ Rektörlüğü tarafından darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 25 Temmuz 2016 tarihli yazıda, "15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe kalkışması başlatıldığı, halen devlet imkanları kullanılarak çeşitli fiili saldırı ve tehdit yöntemleriyle kaos ortamı yaratılarak sürdürülmeye çalışıldığı" bilgisine yer verilerek, bu örgütle bağı kuvvetle muhtemel olan ve üniversite imkanlarını bu hain amaç için kullanma şüphesi bulunan personel hakkında idari işlem başlatıldığı, söz konusu kişilerin de savcılığa bildirildiği ve bu şekilde soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün akademideki yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi, 12'si memur olmak üzere toplam 3'ü firari 35 şüpheliden 18'inin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu vurgulanarak, 3 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanarak hem ByLock programını kullandıklarını kabul ettikleri hem de söz konusu programı kim aracılığıyla indirdiklerini anlattıkları kaydedildi. Şüpheli itirafçıların ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, ifadelerde örgüte ilişkin bilgilere ve örgüt içerisinde ''ağabey'' ve ''abla'' konumunda bulunan şüphelilerin isimlerine de yer verildiği ifade ediliyor.

Şüphelilerin, ByLock isimli programı kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'da yeni hesap açmaları ya da açılmış hesaplara yüklü miktarda para yatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi ve yine örgütün çağrısı üzerine Digiturk platformundan çıkmalarının delil olarak gösterildiği iddianamede, tüm dosya kapsamında şüpheliler hakkında yeterli delillerin bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, şüphelilerin bu nedenle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.