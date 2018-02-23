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İvedik OSB TSK'ya 3 İHA hediye etti

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı destek geldi. Yerli üretim 3 insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye edildi.

İvedik OSB TSK'ya 3 İHA hediye etti

Yerli ve milli üretim 3 insansız hava aracı daha artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde...

Ankara'daki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 fabrika Zeytin Dalı Harekatı için kolları sıvadı.

Firmalar yerli üretim 3 insansız hava aracı yaptı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, İHA'ları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

Gültekin, Organize Sanayi Bölgesi'nin İHA merkezi haline getireceklerini de söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #İvedik OSB #iha
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