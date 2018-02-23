Yerli ve milli üretim 3 insansız hava aracı daha artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde...
Ankara'daki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 fabrika Zeytin Dalı Harekatı için kolları sıvadı.
Firmalar yerli üretim 3 insansız hava aracı yaptı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, İHA'ları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.
Gültekin, Organize Sanayi Bölgesi'nin İHA merkezi haline getireceklerini de söyledi.
ulusal.com.tr
İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı destek geldi. Yerli üretim 3 insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye edildi.
Yerli ve milli üretim 3 insansız hava aracı daha artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde...