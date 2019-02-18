İyi Parti Kars Belediye Başkan adayı Settar Kaya ve beraberindeki parti heyeti, Vatan Partisi Kars seçim koordinasyon merkezinde Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer’i ziyaret etti.

İyi Parti Kars Belediye Başkan adayı Settar Kaya ve İyi parti İl Başkanı Yüksel Akbaba Vatan Partisi Kars seçim koordinasyon merkezinde Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer’i ziyaret etti.



Vatan Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde İyi Parti heyetini, Vatan partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, Vatan Partisi İl Başkanı Ali Osman Saday ve Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer karşıladı.



Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Settar Kaya, sözde Ermeni Soykırımı Emperyalist yalanına ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı Vatan Partisi’ne ve Tuncay Mutluer’e teşekkür etti ve şu açıklamalarda bulundu:



'GENEL MERKEZ TAVIR ALMALI'



“Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sözde Ermeni Soykırımı’nı Fransa resmi takvimine ‘anma günü’ olarak ekleyeceğini vadeden bir açıklama yaptı. Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer bu söylemlere karşı çıkan bir açıklama yayımladı ve diğer partilerin Kars Belediye Başkan adaylarını tavır almaya çağırdı. Buna bir cevap sizden ve diğer partilerden gelmedi. Buna ilişkin bir şeyler söylecek misiniz?” sorusuna Kaya, “Bulunduğumuz konjonktür itibariyle, bu mesele genel merkezin tavır alması gereken bir meseledir. Biz şu anda yerel seçime odaklanmış bir konumdayız. Olayın o boyutuyla bizim meşgul olmamız çok doğru olmaz.”



'SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'



“Biz sözde Ermeni Soykırımı Emperyalist yalanına ilişkin tavrımız açık, bunun tamamı ile bir milli mesele olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte meseleyi milli çerçevede ele alıyoruz. Biz de Vatan Partisi gibi aynı tavrın içindeyiz. Bu açıklamalarından dolayı da Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer’i tebrik ediyorum. Sonuna kadar da destekliyorum. Sözde Ermeni Soykırımı Emperyalist yalanı, partiler üstü tavır gösterilmesi gereken bir meseledir.”



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