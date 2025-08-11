İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti: Kurtulmuş’tan 3 partiye yazı

İYİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılmama kararı aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti’ye ayrılan 3 kişilik üye kontenjanıyla ilgili olarak AK Parti, CHP ve DEM Parti grup başkanlıklarına resmi yazı gönderdi.

İYİ Parti Grubu’nun komisyon çalışmalarına katılmayacağını bildirmesi üzerine boş kalan 3 üyelik, yeniden dağıtıldı. Yapılan hesaplamaya göre AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin komisyondaki sandalye sayıları birer artırıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un gönderdiği yazıda, söz konusu partilerin ilave olarak görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini bugün saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığı’na iletmeleri istendi.

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını 5 Ağustos’ta gerçekleştirmiş, 8 Ağustos’taki ikinci toplantısında ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat konularında detaylı sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı.

Komisyon, üyelerden gelecek önerileri değerlendirmek üzere üçüncü toplantısını 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda yapacak.

