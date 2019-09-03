İyi Parti'deki "Açılım" çatlağı derinleşiyor. PKK'nın taleplerine benzer istekleri Çerkezler için isteyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'e parti içinden tepkiler yükseliyor. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Hasan Seymen'in istifasını istedi.

İyi Parti'deki "Açılım" tartışması büyüyor. "Açılımcı" isteyen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'e yönelik istifa çağrıları peş peşe geldi.



Türkiye'yi etnik gruplara asimilasyon uygulamakla suçlayan İyi Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hasan Seymen'e parti içinden sert tepkiler gösterildi.



Seymen, 2011 yılında PKK açılımının devam ettiği sırada Amerikan merkezli Denge Denetleme Ağı'nda sözcülük yaptı. Kuruluş, o dönem gündeme gelen yeni Anayasa için Çerkezler adına bazı öneriler sundu. Öneriler PKK talepleriyle bire bir aynıydı. Hasan Seymen, anadilde eğitim ve "Türkiyelilik" kavramının getirilmesini istedi. Seymen'in 8 yıl sonra yeniden ortaya çıkan görüntü ve açılım çağrıları İyi Parti içinde rahatsızlık yarattı.



İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Hasan Seymen'in istifa etmesini istedi.



Seymen'e bir tepki de İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan geldi. Twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Ok, Seymen'in ihanet süreci PKK açılımını destekleyen kuruluşlarda görev aldığını hatırlattı.



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