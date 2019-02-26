AKP ile CHP'nin yanı sıra İyi Parti'de de aday krizleri devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'tan aday gösterilmesi gündeme gelen Nasuh Mahruki adaylığının son anda engellendiğini savundu. "Beşiktaş adaylığım provokasyona kurban gitti" dedi. İyi Parti'de aday olamayan Kocamaz için de yeni formüller aranıyor.

AKP ve CHP dışında, İyi Parti'de de liste krizi devam ediyor.



İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İyi Parti adayı olacağı gündeme gelen sporcu Nasuh Mahruki, adaylığının engellendiğini açıkladı.



Twitter hesabından açıklama yapan Mahruki, Ankara’da Meral Akşener’le görüştüğünü, adaylığı konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.



Peygambere hakaret ettiği iddiasıyla provokatif bir videonun piyasaya sürüldüğünü belirten Mahruki, bu yüzden aday yapılmadığını savundu.



Öte yandan Mersin büyükşehir belediye başkanı Burhanettin Kocamaz için tavşan adaylık formülü devreye sokuluyor.



Bu formüle göre, Demokrat Parti, Kocamaz’ın destek vereceği bir kişiyi aday gösterecek. Kocamaz da Mersin’den İl Belediye Meclisi adayı yapılacak.



Seçim kampanyası boyunca DP’nin adayı için oy isteyecek olan Kocamaz, bu adayın kazanması durumunda mazbatasını alır almaz istifa etmesi sağlanacak. Kocamaz da İl Belediye Meclis üyesi olarak belediye başkanı olacak.



Ankara kulislerinde konuşulan bu formülün uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.



Ana muhalefet partisi CHP’de ise Kritik İller planlaması yapılıyor.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu, CHP’nin almaya çalıştığı illere yönelik özel ekiplerin kurulmasını tartışıyor.



Kritik illerin başında, CHP’nin elinde bulunmayan Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirler geliyor.



CHP’nin az farkla kazandığı ya da kaybettiği iller için de özel ekipler kurulması bekleniyor.



Genel Merkezin görevlendireceği ekiplerin, 31 Mart’a kadar kritik illerde çalışmalar yapması planlanıyor.





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