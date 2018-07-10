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İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan istifalara bir yenisi daha eklendi. Parti kurucularından Hayriye Nurcan Yazıcı, Kurucu Kurul üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti kurucularından Hayriye Nurcan Yazıcı istifa etti.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yazıcı ”Kuruluş aşamasında ifade edildiği halde İYİ Parti kadınları, ilke ve idealleri bünyesinde barındıramamıştır. Seçimlerden çok önce bu kararı almış olmama rağmen, partili arkadaşlarıma zarar vermemek adına ertelemiş olduğum istifamı, kendime olan saygım ve ideallerim doğrultusunda bugün gerçekleştirmiş, İYİ Parti kurucu ve parti üyeliğimden ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

KURUCULAR KURULUNDA İLK İSTİFA DEĞİL
İyi Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan isimlerden Cevher Cevheri, Ali Lapanta, Tugay Uluçevik, Mustafa Erdem, Ruhat Mengi, Hayrettin Barut ve Hediye Akdere de partiden istifa etmişti. Aydınlık

Etiketler; #İyi Parti #istifa
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